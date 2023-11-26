إسرائيل.. الخارجية تستدعي سفيرة إيرلندا احتجاجًا على "مفقودة وليست مخطوفة"

يأتي ذلك على خلفية كتابة رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، منشورًا على منصة "إكس" رحب فيه بإفراج "حماس" عن طفلة إسرائيلية تبلغ من العمر 9 سنوات: "هذا يوم من الفرح والراحة الهائلين لإيميلي هاند وعائلتها، حيث تم العثور على طفلة بريئة فُقدت، ونحن نتنفس الصعداء بعد الاستجابة لصلواتنا".