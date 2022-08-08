"الدفاع الروسية": نظام الرئيس الأوكراني يرتكب عملاً إرهابيًا نوويًا

وأشار إلى حدوث ارتفاع في التيار الكهربائي في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، ما تسبب في انبعاث دخان بمجموعة المفاتيح الكهربائية المفتوحة للمحطة، بما أن نظام الحماية كان يعمل، فقد أدى ذلك إلى إيقاف مصدر الطاقة.