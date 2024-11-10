ترحيل جماعي للمهاجرين.. "ترامب" يكشف عن قرارات سيتخذها بأول أيامه بالبيت الأبيض

وتفصيلاً، أوضح سوليفان في مقابلة مع برنامج "فيس ذا نيشن" على شبكة "سي. بي. إس" أن أولى رسائل بايدن ستكون التزامه بضمان الانتقال السلمي للسلطة، كما أنه سيتحدث مع ترامب عن أبرز المستجدات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

ومن جهته، قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب إنه لن يكون ديكتاتوراً "باستثناء اليوم الأول". وأوضح في تصريحات له أن أمامه الكثير ليفعله في ذلك اليوم الأول في البيت الأبيض.

وتشمل قائمته البدء في الترحيل الجماعي للمهاجرين، والتراجع عن سياسات إدارة بايدن بشأن التعليم، وإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية من خلال طرد عدد من المحتمل أن يصل لآلاف الموظفين الاتحاديين الذين يعتقد أنهم يعملون ضده سراً، والعفو عن أشخاص تم القبض عليهم لدورهم في أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021م، وفقاً للعربية نت.

وأوضح ترامب بأنه "في غضون ثانيتين" من توليه منصبه سيقيل جاك سميث، المدعي الخاص الذي يحقق في قضيتين اتحاديتين ضده. ويقوم سميث بالفعل بتقييم كيفية إنهاء القضيتين بسبب سياسة وزارة العدل طويلة الأمد التي تنص على أنه لا يمكن محاكمة الرؤساء الحاليين.

وكان لدى ترامب، عندما تولى منصبه في عام 2017، قائمة طويلة أيضاً، تشمل إعادة التفاوض على صفقات تجارية على الفور، وترحيل المهاجرين، ووضع تدابير للقضاء على الفساد الحكومي. ولم تحدث هذه الأمور دفعة واحدة.