الرئيس الفلسطيني يرحّب بإعلان الرئيس ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة

رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الحرب على قطاع غزة، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالتنفيذ الفوري للاتفاق، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة عبر منظمات الأمم المتحدة، وضمان عدم التهجير أو الضم، والبدء بعملية إعادة الإعمار.
وأكّد على ضرورة أن تكون هذه الجهود مقدمة للوصول إلى حل سياسي دائم، يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما ثمّن رئيس دولة فلسطين، الجهود العربية والدولية التي بذلت من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق في مرحلته الأولى، مشيرًا إلى استعداد دولة فلسطين للعمل مع الوسطاء والشركاء المعنيين لإنجاح هذه الجهود واستكمال المفاوضات في مراحلها التالية.
ودعا عباس المجتمع الدولي مجددًا إلى تحرّك جاد لإلزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها الأحادية التي تنتهك القانون الدولي.