عبر إصبعه المفقود.. مصادر تؤكد التعرف على جثة زعيم فاغنر في المشرحة

يشار إلى أن قناة "نوفوستي موسكفي" أكدت في حسابها على "تلغرام"، نقلًا عن مصادرها في هيئة الجنازات في مدينة تفير، شمالي العاصمة الروسية موسكو، حيث سقطت الطائرة، أن جثة بريغوجين موجودة بالفعل في مكتب تفير الإقليمي للفحص الطبي الشرعي.