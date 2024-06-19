رئيس قبرص يُعلِّق على تحذير نصر الله: "ممرنا الإنساني بغزة شهادة على التزامنا بالسلام"

وكان نصر الله قد حذر في كلمة ألقاها خلال تأبين قيادي بارز في صفوف حزبه، قُتل الأسبوع الماضي بنيران إسرائيلية، قبرص للمرة الأولى من أن حزب الله ربما يعتبرها جزءًا من الحرب إذا استمرت في السماح لإسرائيل باستخدام مطاراتها وقواعدها لإجراء تدريبات عسكرية، أو شن هجوم على لبنان.