روسيا تتهم أوكرانيا بقصف مدينة "توكماك" الموالية لموسكو بالقنابل العنقودية

ويأتي هذا بعد أن منحت الولايات المتحدة أوكرانيا ذخائر عنقودية مقابل تقديم الأخيرة "ضمانات مكتوبة"، تؤكد أنها ستستخدمها في الدفاع عن أراضيها، وبطريقة مسؤولة، لا تُعرّض المدنيين للخطر.