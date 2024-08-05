مجموعة الدول السبع تدعو إلى التهدئة في الشرق الأوسط

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة، في ختام اجتماع عُقِد عبر الفيديو: "ندعو الأطراف المعنية إلى الامتناع عن أي مبادرة أو خطوات من شأنها أن تعوق مسار الحوار والاعتدال وتفضي إلى تصعيد جديد"؛ مضيفًا أن وزراء الخارجية أكدوا أولوية التوصل إلى نتيجة إيجابية للمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع تكثيف المساعدات الإنسانية.