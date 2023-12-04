"اشتية": إسرائيل تمارس جرائم إبادة بحق الفلسطينيين في غزة وتقتل الأسرى

وأضاف: "من المؤسف والمشين أن بعض الدول تطالب إسرائيل بترشيد القتل، بأن تقتل عددًا أقل، وأن يكون التدمير أقل!! مثل هذه المواقف هي تشريع للقتل. وعلى هذا العالم أن يطالب إسرائيل بوقف العدوان والقتل والتدمير فورًا".، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".