حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 21978 فلسطينياً

وأضاف "القدرة" أن "إسرائيل" قتلت 326 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، واستهدفت 150 مؤسسة صحية، وتسببت في خروج 30 مستشفى من الخدمة، كما دمرت 104 من سيارات الإسعاف، ولا تزال تعتقل 99 من الكوادر الصحية في ظروف غير إنسانية.