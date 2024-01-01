حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 21978 فلسطينياً

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم (الاثنين)، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 21 ألفاً و978 فلسطينياً لقوا حتفهم في الغارات الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر.
وأوضحت الوزارة في بيان أن 156 قضوا، وأصيب 146 آخرون في الساعات الـ 24 الماضية.
من جانبه، بين المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحافي، أن عدد المصابين ارتفع إلى 56 ألفاً و697 شخصاً.
وأضاف "القدرة" أن "إسرائيل" قتلت 326 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، واستهدفت 150 مؤسسة صحية، وتسببت في خروج 30 مستشفى من الخدمة، كما دمرت 104 من سيارات الإسعاف، ولا تزال تعتقل 99 من الكوادر الصحية في ظروف غير إنسانية.