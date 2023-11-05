وزير الخارجية القطري: الاحتلال يتغول بارتكاب ممارسات إبادة جماعية وتطهير عرقي بغزة

وشدّد على أن نفاد الوقود بات يهدّد بخروج مزيدٍ من مستشفيات القطاع عن الخدمة، لافتاً إلى ضرورة تقديم جميع احتياجات المدنيين بما يشمل الاتصالات والوقود.