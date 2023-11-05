وزير الخارجية القطري: الاحتلال يتغول بارتكاب ممارسات إبادة جماعية وتطهير عرقي بغزة

أكّد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني؛ رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن الاحتلال الإسرائيلي يتغول بارتكاب ممارسات إبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة.
وأوضح آل ثاني؛ أنه بحث مع وزيرة الخارجية الفرنسية، استمرار جهود الوساطة لإطلاق سراح الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وشدّد على أن نفاد الوقود بات يهدّد بخروج مزيدٍ من مستشفيات القطاع عن الخدمة، لافتاً إلى ضرورة تقديم جميع احتياجات المدنيين بما يشمل الاتصالات والوقود.
وأضاف آل ثاني؛ أن ردّات الفعل الدولية على القصف الإسرائيلي ليست بالمستوى المطلوب وأحياناً مخزية؛ مستدركاً، يؤسفنا أن الوضع في غزة لا يزال يتدهور.
وقال رئيس الوزراء القطري، إن تعامل المجتمع الدولي بمعايير مزدوجة هزَّ ثقة شعوب المنطقة بالمؤسسات الدولية، وعازمون على مواصلة جهودنا لإطلاق سراح المدنيين، وأن ينعم الأشقاء في غزة بالأمان.