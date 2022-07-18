العالم
أزمة التسريبات.. "الصدر" يطالب "المالكي" باعتزال العمل السياسي وتسليم نفسه للقضاء
دعا المتحالفين معه إلى إصدار استنكار مشترك لتصريحاته حتى تنطفئ الفتنة
طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم (الثلاثاء)، رئيسَ ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، باعتزال العمل السياسي وتسليم نفسه للسلطات القضائية؛ في أعقاب تسجيلات صوتية مسربة لـ"المالكي" تضمنت تهجُّماً على "الصدر"، والجيش العراقي والشرطة وقوى سياسية.
ودعا "الصدر" في بيان على حسابه الرسمي في "فيسبوك" بـ"إطفاء الفتنة من خلال استنكار مشترك من قبل قيادات الكتل المتحالفة مع المالكي من جهة، ومن قبل كبار عشيرته من جهة أخرى".
وعبّر عن استغرابه من أن "يأتي التهديد بقتله من حزب الدعوة المحسوب على آل الصدر ومن كبيرهم المالكي، ومن جهة شيعية تدَّعي طلبها لقوة المذهب".