أزمة التسريبات.. "الصدر" يطالب "المالكي" باعتزال العمل السياسي وتسليم نفسه للقضاء

ودعا "الصدر" في بيان على حسابه الرسمي في "فيسبوك" بـ"إطفاء الفتنة من خلال استنكار مشترك من قبل قيادات الكتل المتحالفة مع المالكي من جهة، ومن قبل كبار عشيرته من جهة أخرى".