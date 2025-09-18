"ازدواجية تجاه إسرائيل".. "ترامب" يغضب من "نتنياهو" سرًا لكنه يمنحه حرية التصرف

وإطالة أمد الحرب في غزة ليست مجرد أزمة إنسانية، بل تهديد لاستقرار الشرق الأوسط، ونهج نتنياهو العسكري، المدعوم بحرية التصرف من ترامب، يعزز التوترات الإقليمية ويضعف فرص التوصل إلى سلام دائم، وفي المقابل، يبدو أن استراتيجية ترامب، التي تركز على التفاوض، تفتقر إلى القوة الكافية لتغيير مسار الأحداث، وهذا الوضع يعكس تحديات أعمق في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، حيث تتصادم الرغبة في الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع الحاجة إلى استقرار إقليمي.