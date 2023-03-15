يستهدف بيع قادته للأسهم.. تحقيق أمريكي في ملابسات إفلاس "سيليكون فالي بنك"

أطلقت وزارة العدل الأمريكية، تحقيقًا بشأن قضية إفلاس "سيليكون فالي بنك"، يستهدف -على وجه الخصوص- مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف.
وذكرت صحيفة "ذي وول ستريت جورنال" أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي تُشرف على الأسواق المالية، فتحت هذا التحقيق.
وأشارت إلى أن التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية وقد لا تؤدي إلى توجيه اتهامات بشكل رسمي.
وأوضحت أن العامل الذي سرّع إفلاس "سيليكون فالي" المقرب من الشركات الناشئة، تَمثل في سحب مبالغ كبيرة جدًّا من جانب زبائن يملكون أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم؛ وهو المبلغ الأقصى الذي تَضمنه المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع.
وقد وُضع المصرف -الجمعة- تحت إشراف هذه المؤسسة؛ مما شكل أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.