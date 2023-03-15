يستهدف بيع قادته للأسهم.. تحقيق أمريكي في ملابسات إفلاس "سيليكون فالي بنك"

وأوضحت أن العامل الذي سرّع إفلاس "سيليكون فالي" المقرب من الشركات الناشئة، تَمثل في سحب مبالغ كبيرة جدًّا من جانب زبائن يملكون أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم؛ وهو المبلغ الأقصى الذي تَضمنه المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع.