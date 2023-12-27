بحكم قضائي.. محكمة ميشيغان العليا تبقي "ترامب" في سباق الرئاسة الأمريكية

وتفصيلاً، جاء ذلك في مسعى جديد ضمن المحاولات الهادفة لمنع إدراج اسم ترامب على بطاقات الانتخابات في عدد من الولايات بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الذي يمنع أيّ شخص سبق له أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتّحدة من أن يشغل أيّ منصب منتخب إذا ما "انخرط في تمرد".