الصحة الفلسطينية: 350 ألف مريض يحتاجون للعلاج عاجلاً في قطاع غزة

وحذّرت من الوفيات في صفوف هؤلاء المرضى مع استمرار عدم القدرة على توفير اللقاحات والمضادات لمقاومة تلك الأوبئة، التي تنتشر بشكل سريع في مراكز الإيواء التي يتواجد فيها نحو 1.9 مليون نازح فقدوا منازلهم أو فروا منها، مع استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.