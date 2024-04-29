"سأستمر".. رئيس الوزراء الإسباني يقرر البقاء في رئاسة الحكومة

وكان سانشيز، البالغ 52 عاماً، لزم الصمت منذ الإعلان الأربعاء الماضي، عن فتح تحقيق قضائي في حق زوجته بشبهة "الفساد" و"استغلال النفوذ"، لكنه أكد، اليوم، أنه لن يستسلم رغم "حملة التشهير" التي يتهم المعارضة اليمينية بالوقوف وراءها.