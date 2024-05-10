غزة.. استشهاد 8 فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات

وفي جنوب قطاع غزة، واصلت الدبابات ومدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف لمدينة رفح، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، وقد تسبب القصف بدمار في كافة البلدات الشرقية لمدينة رفح، والتي تتعرض لاجتياح بري لليوم الرابع على التوالي.