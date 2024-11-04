الولايات المتحدة تنشر 6 قاذفات من طراز B-52 في الشرق الأوسط

ذكرت مجلة Air & Space Forces Magazine، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة نشرت ست قاذفات من طراز B-52 في الشرق الأوسط وسط التصعيد في المنطقة.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد ذكرت يوم أمس الأحد أن مجموعة من طائرات بي-52 وصلت إلى الشرق الأوسط، لكنها لم تكشف عن عددها.
وأضافت المجلة في مقالتها: "تنشر الولايات المتحدة ما مجموعه ست طائرات من طراز B-52، ومجموعة إضافية من مقاتلات F-15E Strike Eagle، وطائرات صهريج للتزود بالوقود الجوي؛ لدعم هذه الطائرات".
ولم توضح مصادر المجلة المكان الذي ستتمركز فيه القاذفات القادمة من قاعدة مينوت الجوية في ولاية داكوتا الشمالية إلا أن طائرة شحن من هناك هبطت مؤخرًا في القاعدة الجوية الأمريكية الضخمة في منطقة العديد في دولة قطر.
وفي وقت سابق أفاد البنتاغون بأن الولايات المتحدة أرسلت -إضافة إلى ذلك- مدمرة وطائرات قاذفة، وكذلك مقاتلة، إلى الشرق الأوسط.
وستبدأ هذه القوات في الوصول إلى المنطقة في الأشهر القريبة المقبلة، بينما تستعد مجموعة بحرية بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" للتوجه إلى هناك.
وفي وقت سابق قال الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني، الجنرال علي محمد نائيني، إن طهران سترد بشكل حاسم "يفوق الفهم" على الهجوم الإسرائيلي الأخير على الأراضي الإيرانية.