الولايات المتحدة تنشر 6 قاذفات من طراز B-52 في الشرق الأوسط

ولم توضح مصادر المجلة المكان الذي ستتمركز فيه القاذفات القادمة من قاعدة مينوت الجوية في ولاية داكوتا الشمالية إلا أن طائرة شحن من هناك هبطت مؤخرًا في القاعدة الجوية الأمريكية الضخمة في منطقة العديد في دولة قطر.