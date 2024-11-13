بالفيديو.. أسير "إسرائيلي" لحكومته: فكّروا بنا قبل أن تضيقوا الحياة على سكان غزة

يُذكر أن الهجوم الذي شنّته "حماس" في السابع من أكتوبر أسفر عن أسر 251 إسرائيليًا، لا يزال 97 منهم في غزة، بينهم 34 تُوفي وفقًا لبيانات الجيش الإسرائيلي. وفي المقابل، أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى سقوط أكثر من 43.665 قتيلًا، غالبيتهم من المدنيين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، وهي أرقام اعتبرتها الأمم المتحدة موثوقة.