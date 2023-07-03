ارتفاع حصيلة قتلى اقتحام "إسرائيل" لجنين إلى 8

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الاثنين)، ارتفاع ضحايا اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها إلى 8 شهداء، سبعة منهم في مدينة جنين حيث ينفذ الاحتلال عملية توغل يتخللها قصف جوي بطائرات مسيّرة، هي الأوسع منذ نحو 20 عامًا.