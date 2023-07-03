ارتفاع حصيلة قتلى اقتحام "إسرائيل" لجنين إلى 8

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الاثنين)، ارتفاع ضحايا اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها إلى 8 شهداء، سبعة منهم في مدينة جنين حيث ينفذ الاحتلال عملية توغل يتخللها قصف جوي بطائرات مسيّرة، هي الأوسع منذ نحو 20 عامًا.
وقالت الوزارة في بيان: "8 شهداء في أقل من 10 ساعات برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بينهم شاب في البيرة، قرب رام الله بوسط الضفة الغربية".
وأضافت: "إن حصيلة شهداء جنين ارتفعت إلى 8، بينهم 3 شهداء نتيجة القصف، فيما تبقى المحصلة مرشحة للارتفاع لوجود إصابات حرجة".
ويشن الاحتلال العملية الواسعة التي أعلنها في وقت مبكر اليوم بعد أسبوعين من عملية كبيرة أخرى استهدفت مخيم جنين تخللها استخدام الطيران المروحي للمرة الأولى منذ عدة سنوات.