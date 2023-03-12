صراع الميليشيات المسلحة بليبيا يتواصل.. اشتباكات عنيفة شرق طرابلس

في أحداث أصبحت متكررة بالعاصمة الليبية، اندلعت، مساء الأحد، اشتباكات عنيفة بين الميليشيات المسلحة المتنافسة في بلدة تاجوراء الواقعة شرق طرابلس، وسط مخاوف من تصاعدها خلال الساعات القادمة، وفقًا للعربية نت.