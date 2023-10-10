مصر.. التضخم يرتفع إلى مستوى قياسي جديد في سبتمبر

أفادت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم "الثلاثاء"، بأن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن البلاد ارتفع لمستوى قياسي في سبتمبر إلى "38" في المئة، مقابل "37.4" في المئة في أغسطس، متجاوزًا توقعات المحللين.
ويسجل التضخم ارتفاعًا قياسيًّا للشهر الرابع على التوالي؛ بحسب ما ورد على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الذي يضمّ بيانات تعود إلى عام 2000.
وكانت "رويترز" قد استطلعت آراء "18" محللًا، هذا الأسبوع، وجاء متوسط توقعاتهم لمعدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية عند "37.6" في المئة في سبتمبر.
وكان أعلى مستوى قياسي سابق مسجل في يوليو 2017 عند "32.95" في المئة قبل ارتفاع التضخم في يونيو.