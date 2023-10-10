مصر.. التضخم يرتفع إلى مستوى قياسي جديد في سبتمبر

أفادت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم "الثلاثاء"، بأن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن البلاد ارتفع لمستوى قياسي في سبتمبر إلى "38" في المئة، مقابل "37.4" في المئة في أغسطس، متجاوزًا توقعات المحللين.