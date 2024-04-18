ما الخيارات البديلة إذا فشل مجلس الأمن في منح فلسطين العضوية الكاملة؟

يّتوقع أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم "الخميس"، على مشروع قرار يمنح دولة فلسطين صفة العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بدلًا من وضعها الحالي كمراقب، فيما أفادت مصادر دبلوماسية بأن الجلسة قد تتأجّل إلى غدٍ، لإفساح المجال أمام إجراء مزيد من المداولات، لاسيما مع إعلان أمريكا عن رفضها لنيل فلسطين العضوية الكاملة وتهديدها باستخدام حقّ النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار، وسط ضغوط تمارسها المجموعة العربية في الأمم المتحدة من أجل تصويت المجلس على القرار؛ فما الخيارات البديلة المتاحة أمام المجموعة العربية حال فشل مجلس الأمن في التصويت لصالح مشروع القرار؟
حول الخيارات البديلة المتاحة أمام المجموعة العربية، قال مندوب جامعة الدول العربية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح: "لدينا خيارات لكل شيء؛ لأنه من أجل تمرير القرار لا بدّ أن يحصل على أكثر من تسعة أصوات، وألّا يصوت ضده عضو دائم في مجلس الأمن، ونستطيع أن نقول: إنه لدينا قدر من اليقين بأن القرار سيحصد أكثر من تسعة أصوات، وبالتالي الأمر يقع على عاتق الدول دائمة العضوية؛ حيث إذا قررت إحدى الدول دائمة العضوية استخدام حقّ النقض فسيكون أمامنا بدائل كثيرة".
وبيّن "عبد الفتاح" أن هناك دورةً خاصة للجمعية العامة، وهي الدورة الخاصة الحادية عشرة للجمعية العامة حول فلسطين، التي يمكن اللجوء إليها من أجل إصدار قرار لمجلس الأمن بإعادة النظر، وأمامنا جلسة تُعْقَد تلقائيًّا تنفيذًا لقرار الجمعية العامة رقم "76/262" الذي ينصّ على ضرورة أن يمثل أمام الجمعية العامة أي عضو دائم يستخدم في مجلس الأمن حقّ النقض، ويقدم شرحًا تفصيليًّا بالمبررات التي دعته إلى استخدام حق النقض؛ وفقًا لوكالة أنباء العالم العربي.
وقال مندوب جامعة الدول العربية: "في هذه الحالة أيضًا سيكون هناك شرح من جانب الدولة التي قد تستخدم حق النقض إذا ما تم استخدامه، وذلك يعطي الفرصة للجمعية العامة في الأمم المتحدة للتعبير عن مواقفها المختلفة في هذا الموضوع، ويتيح لنا الفرصة لإحالة الموضوع ثانية إلى مجلس الأمن مرفقًا معه التقرير الذي يتمّ إعداده عن مناقشات الجمعية العامة".
ولفت إلى أنه يجب أن يعيَ الجميعُ أن دولة فلسطين اعترف بها حتى الآن 140 دولة من 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، وأن هذا العدد في تزايد مستمرّ. ثانيًا: عندما ذهبنا بالقرارات الخاصة بغزة إلى الجمعية العامة حصلنا في آخر قرار على حوالي 153 صوتًا، ونتطلّع إلى الحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات، مثل 160، أو 170 صوتًا، نضغط بهم على مجلس الأمن ونطلب من المجلس إعادة النظر.
وأوضح "عبد الفتاح" أنه إذا تمّ استخدام حق النقض مرة ثانية سنرجع مرة ثالثة ومرة رابعة، وسنرجع عددًا غيرَ محدود من المرّات، وفقًا لاستراتيجية واضحة يتمّ عرضها على القادة العرب، ولدينا تكليف واضح من الاجتماعات الوزارية العربية والإسلامية وعدم الانحياز، ولدينا تكليف واضح من القمم الثلاث: العربية، والإسلامية، وعدم الانحياز، بالدفع قدمًا في هذا الاتجاه.