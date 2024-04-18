ما الخيارات البديلة إذا فشل مجلس الأمن في منح فلسطين العضوية الكاملة؟

ولفت إلى أنه يجب أن يعيَ الجميعُ أن دولة فلسطين اعترف بها حتى الآن 140 دولة من 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، وأن هذا العدد في تزايد مستمرّ. ثانيًا: عندما ذهبنا بالقرارات الخاصة بغزة إلى الجمعية العامة حصلنا في آخر قرار على حوالي 153 صوتًا، ونتطلّع إلى الحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات، مثل 160، أو 170 صوتًا، نضغط بهم على مجلس الأمن ونطلب من المجلس إعادة النظر.