روسيا تعلن أسباب حريق جسر القرم

ونقلت وسائل إعلام روسية عن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، قولها إنه تمّ تفجير شاحنة على جسر "كيرتش"، فجر اليوم، ما أدّى إلى اشتعال النيران في عددٍ من صهاريج الوقود في قطارٍ كان يسير عبر الجسر.