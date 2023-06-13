الكويت .. تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيسًا للوزراء

واستقبل ولي العهد الكويتي الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في وقت سابق اليوم الشیخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء السابق، كما أجرى اتصالاً ھاتفیًا مع الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء السابق، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في الكويت.