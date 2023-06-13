الكويت .. تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيسًا للوزراء

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، اليوم (الثلاثاء)، بصدور أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا للوزراء.
واستقبل ولي العهد الكويتي الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في وقت سابق اليوم الشیخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء السابق، كما أجرى اتصالاً ھاتفیًا مع الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء السابق، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في الكويت.
كما استقبل كذلك الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء السابق، والشیخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئیس مجلس الوزراء.