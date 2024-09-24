الدفاعات السورية تعترض صواريخ يُشتبه أنها إسرائيلية في مدينة طرطوس

ويأتي هذا الهجوم خلال المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني التي دخلت مرحلة جديدة بعدما شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مدار يوم الاثنين، على أماكن متفرقة في لبنان، قابلتها عمليات من حزب الله، وفقًا للعربية نت.