الدفاعات السورية تعترض صواريخ يُشتبه أنها إسرائيلية في مدينة طرطوس

قالت مصادر بالجيش السوري إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ يشتبه أنها إسرائيلية كانت تستهدف مدينة طرطوس الساحلية على البحر المتوسط، وذلك بعد أن قال شهود عيان إنهم سمعوا دوي عدة انفجارات.
وفي التفاصيل، قالت وسائل إعلام محلية إن "الأصوات القوية التي سمعت وتُسمع في طرطوس هي أصوات تصدي الدفاعات الجوية السورية لإسرائيل على أحد المواقع خارج المحافظة دون أن يتم تحديد المكان".
ويأتي هذا الهجوم خلال المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني التي دخلت مرحلة جديدة بعدما شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مدار يوم الاثنين، على أماكن متفرقة في لبنان، قابلتها عمليات من حزب الله، وفقًا للعربية نت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاقه هجومًا جويًا واسعًا على أهداف لحزب الله، وأن عشرات من طائراته الحربية شنت مئات الغارات على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع خلال عدة موجات من القصف.