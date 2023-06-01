"الناتو" مستعد لنشر مزيد من القوات في كوسوفو لإخماد العنف

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم (الخميس)، أن الحلف مستعد لنشر مزيد من القوات في كوسوفو لإخماد العنف في شمال البلد المنقسم عرقياً.
وعلى هامش اجتماع لوزراء خارجية الحلف في أوسلو، قال "ستولتنبرج": "سيظل الحلف متوخياً الحذر. وسنكون هناك لضمان تهيئة ظروف آمنة وأيضاً لتهدئة وتخفيف التوترات"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتصاعدت الاضطرابات في شمال كوسوفو منذ أن تولى رؤساء بلديات منحدرين من أصل ألباني السلطة في شمال البلاد ذي الأغلبية الصربية بعد انتخابات جرت في أبريل وقاطعها الصرب، وهي الخطوة التي دفعت الولايات المتحدة وحلفاءها إلى توبيخ بريشتينا.