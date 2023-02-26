اعتقال 184 شخصًا في تركيا يُشتبه في مسؤوليتهم عن انهيار مبانٍ في الزلزال المدمر

وفي منطقة غازي عنتاب، كان رئيس بلدية نورداجي، وهو عضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم، من بين المعتقلين في إطار التحقيقات في المباني المنهارة؛ حسب ما أفادت به قناة "تي. آر. تي. خبر" التلفزيونية الحكومية ووسائل إعلام أخرى.