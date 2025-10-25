زيلينسكي: روسيا أطلقت 770 صاروخاً باليستياً و50 "كينجال" منذ بداية العام

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 770 صاروخًا باليستيًا ونحو 50 صاروخ "كينجال" على الأراضي الأوكرانية منذ مطلع العام، مؤكدًا أن الهجمات الأخيرة استهدفت العاصمة كييف وأدت إلى إصابات وحرائق.