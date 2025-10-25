زيلينسكي: روسيا أطلقت 770 صاروخاً باليستياً و50 "كينجال" منذ بداية العام

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 770 صاروخًا باليستيًا ونحو 50 صاروخ "كينجال" على الأراضي الأوكرانية منذ مطلع العام، مؤكدًا أن الهجمات الأخيرة استهدفت العاصمة كييف وأدت إلى إصابات وحرائق.
وأوضح زيلينسكي، وفق ما نقلته وسائل إعلام أوكرانية، أن بلاده تولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز دفاعاتها الجوية باستخدام أنظمة باتريوت، مشيرًا إلى أن دعم الولايات المتحدة وأوروبا ودول مجموعة السبع ضروري لمنع تكرار هذه الهجمات.
وأكد أن كل هجوم روسي يُقابل بصمود الشعب الأوكراني وتعاون حلفائه، داعيًا المجتمع الدولي إلى مواصلة الدعم العسكري لحماية الأرواح والبنية التحتية.