العالم
"اليونيسف" تحذر من مواجهة 600 ألف طفل فلسطيني للجوع والخوف برفح
"إلدر" لفت إلى أنهم مهددون بهجوم إسرائيلي محتمل
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم (السبت) من 600 ألف طفل فلسطيني في رفح جنوب قطاع غزة، يعانون من الجوع والخوف، ويواجهون خطر هجوم إسرائيلي محتمل.
وقال المتحدث باسم "اليونيسف" جيمس إلدر، في مقطع فيديو على موقع المنظمة في منصة "إكس": "إن رفح مدينة للأطفال، هناك 600 ألف طفل وطفلة، لكنهم مهددون بهجوم عسكري، وهم محاصرون في رفح، وليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه".
ولفت "إلدر" إلى معاناة الأطفال الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في رفح تحت الهجمات الإسرائيلية بعد أن نزح إليها 1.5 مليون شخص.