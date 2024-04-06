"اليونيسف" تحذر من مواجهة 600 ألف طفل فلسطيني للجوع والخوف برفح

وقال المتحدث باسم "اليونيسف" جيمس إلدر، في مقطع فيديو على موقع المنظمة في منصة "إكس": "إن رفح مدينة للأطفال، هناك 600 ألف طفل وطفلة، لكنهم مهددون بهجوم عسكري، وهم محاصرون في رفح، وليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه".