"ترامب": "حرب نووية" تلوح بالأفق وأنا الوحيد القادر على إيقافها
قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إن "الحرب العالمية الثالثة تلوح في الأفق، وهو المرشح الوحيد القادر على إيقافها".
وأضاف ترامب، خلال حملته الانتخابية في دافنبورت بولاية أيوا، إنه المرشح الرئاسي الوحيد الذي يمكنه الحيلولة دون وقوع الحرب العالمية الثالثة.
وقال ترامب، أمس الإثنين: "أنا المرشح الوحيد الذي يمكنه أن يقطع هذا الوعد. سأمنع الحرب العالمية الثالثة لأنني أعتقد حقاً أنكم ستخوضون الحرب العالمية الثالثة".
وجادل ترامب، وفق سكاي نيوز عربية، بأن الرئيس الحالي جو بايدن "دفع روسيا إلى أحضان الصين"، مضيفاً أنه لم يكن هناك "وقت أكثر خطورة" على العالم مما هو عليه الآن، ووعد بمنع نشوب حرب عالمية جديدة، الأمر الذي أثار هتافات أتباعه المتحمسين.
وأضاف "ستكون حربا نووية.. وهذه ليست مثل الحرب العالمية الثانية، حيث لدينا دبابات وبنادق للجيش ونلاحق بعضنا بعضاً.. هذا هو المستوى الذي من المحتمل أن ينهي العالم. وهناك أشخاصٌ لا يعرفون ما الذي يفعلونه".
يُشار إلى أن ترامب ردّد غير مرة بأنه على عكس بايدن كان سيمنع الصراع في أوكرانيا، الذي -في رأيه- يمكن أن يتطور إلى مواجهة نووية عالمية.