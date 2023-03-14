"ترامب": "حرب نووية" تلوح بالأفق وأنا الوحيد القادر على إيقافها

وجادل ترامب، وفق سكاي نيوز عربية، بأن الرئيس الحالي جو بايدن "دفع روسيا إلى أحضان الصين"، مضيفاً أنه لم يكن هناك "وقت أكثر خطورة" على العالم مما هو عليه الآن، ووعد بمنع نشوب حرب عالمية جديدة، الأمر الذي أثار هتافات أتباعه المتحمسين.