24 قتيلًا جرّاء تفجير محطة قطارات كويتا غربي باكستان.. وانفصاليون يعلنون مسؤوليتهم

ارتفع عدد قتلى الانفجار القوي في محطة قطارات في مدينة كويتا بمحافظة بلوشستان، في جنوب غربي باكستان، إلى 24 قتيلًا، فيما أعلنت جماعةٌ انفصالية مسؤوليتَها عن التفجير.