مالي.. إصابة أربعة جنود أمميين بهجومَيْن على قافلة تقل أفراداً ومعدات

أُصيب أربعة من جنود بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) بهجومين على قافلة تقل أفراداً ومعدات- شمالي البلاد.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك؛ في مؤتمر صحفي: "إن القافلة كانت تسير من قاعدة تابعة لمينوسما في بلدة بير إلى تيمبكتو، مشيراً إلى أن إصابات الجنود الأربعة وهم: من بوركينا فاسو لا تشكل تهديداً للحياة".
وعبّر دوجاريك عن إدانة الأمم المتحدة هذه الهجمات، داعياً جميع الأطراف إلى ضمان حركة آمنة لقوات حفظ السلام الأممية طوال فترة انسحابها من مالي، حيث تسعى بعثة مينوسما إلى تسليم قواعدها ومسؤولياتها إلى السلطات المالية، وفريق الأمم المتحدة القُطري، ومكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل.
يُذكر أن مجلس الأمن الدولي قد أنهى في يونيو الماضي مهام بعثة حفظ السلام الأممية في مالي.