مالي.. إصابة أربعة جنود أمميين بهجومَيْن على قافلة تقل أفراداً ومعدات

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك؛ في مؤتمر صحفي: "إن القافلة كانت تسير من قاعدة تابعة لمينوسما في بلدة بير إلى تيمبكتو، مشيراً إلى أن إصابات الجنود الأربعة وهم: من بوركينا فاسو لا تشكل تهديداً للحياة".