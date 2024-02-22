محاولة للظهور كراعي بقر في هوليوود.. "الكرملين": تعليقات "بايدن" عن "بوتين" تحطُّ من قدر أمريكا

وقال المتحدث باسم الكرملين "دميتري بيسكوف": إن "استخدام رئيس الولايات المتحدة لمثل هذه اللغة عن رئيس دولة أخرى من غير المرجح أن يسيء إلى رئيسنا، الرئيس بوتين.. لكنه يحطُّ من قدر أولئك الذين يستخدمون مثل هذه المفردات".