محاولة للظهور كراعي بقر في هوليوود.. "الكرملين": تعليقات "بايدن" عن "بوتين" تحطُّ من قدر أمريكا

اعتبر الكرملين الروسي أن التعليقات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحطُّ من قدر الولايات المتحدة.
ووصف بايدن بوتين بأنه "مجنون"، خلال حملة لجمع التبرعات في سان فرانسيسكو يوم الأربعاء، محذّرًا من أن هناك دائمًا خطر نشوب صراع نووي، ولكن التهديد الوجودي للإنسانية يظلُّ كامنًا في المناخ.
وقال المتحدث باسم الكرملين "دميتري بيسكوف": إن "استخدام رئيس الولايات المتحدة لمثل هذه اللغة عن رئيس دولة أخرى من غير المرجح أن يسيء إلى رئيسنا، الرئيس بوتين.. لكنه يحطُّ من قدر أولئك الذين يستخدمون مثل هذه المفردات".
وأضاف "بيسكوف"، وفق "سكاي نيوز عربية": أن التعليقات "ربما كانت نوعًا من المحاولة للظهور كراعي بقر في هوليوود. لكن بصراحة لا أعتقد أن ذلك ممكن".
ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم الكرملين، قوله: "هل استخدم بوتين كلمة فظة واحدة لمخاطبتكم؟ لم يحدث هذا قط؛ لذلك أعتقد أن مثل هذه المفردات تحطُّ من قدر أمريكا نفسها".
وخلال حضوره فعالية جمع تبرعات لحملته الانتخابية الرئاسية في ولاية كاليفورنيا، وصف جو بايدن، مساء الأربعاء، بوتين بـ"المجنون".
ويأتي استخدام بايدن هذه النعوتَ القوية بحقّ بوتين في أعقاب مناسبات أخرى وصفه فيها بأنه "سفاح" و"مجرم حرب"، خاصة بعد قيام روسيا بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.