كارثة تلوح في الأفق.. مديرة الاستخبارات الأمريكية: نحن على حافة الإبادة النووية

التحذيرات التي أطلقتها أعادت للأذهان مشاهد الضربتين النوويتين اللتين وجهتهما الولايات المتحدة إلى اليابان في أواخر الحرب العالمية الثانية، حين ألقيت أول قنبلة نووية باسم "Little Boy" على هيروشيما يوم 6 أغسطس 1945، ثم قنبلة "Fat Man" على ناغازاكي بعد ثلاثة أيام، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وإنهاء الحرب، لكن بثمنٍ كارثي ظل محفورًا في الذاكرة البشرية.