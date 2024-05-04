القاهرة.. أنباء عن تقدم ملحوظ بمفاوضات "الهدنة والتبادل" في غزة

من جهة أخرى يعدّ "بيرنز" محاورًا رئيسيًّا للولايات المتحدة في المحادثات متعددة الأطراف بين إسرائيل وحماس ومصر وقطر، حول إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة، والذي من المنتظر أنْ يتزامن مع وقف إطلاق النار المؤقت.