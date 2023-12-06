عشية زيارته لليونان.. "أردوغان": أنقرة وأثينا ستوقّعان على إعلان حسن الجوار.. لسنا عدوّين

ووفقًا لـ"أردوغان"، فقد أبدى البَلَدان مؤخرًا رغبة في تطوير التعاون، حيث قال الرئيس التركي: "إن اليونان هي دولة جارة، وسوف تبقى كذلك، فلدينا نفس الجغرافيا، ونفس البحر، ونستنشق نفس الهواء، ويربطنا ماضٍ واحد. هناك العديد من القضايا التي لم نتمكّن بعدُ من حلها، وكلا البلدين يعرف ذلك. ومع ذلك، فإن الأمر متروك لنا فيما إذا كنا سنسمح لهذه المشكلات بالتسبب في التوتر والانقسامات بين حكومتينا وشعبينا".