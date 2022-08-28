119 ضحية جديدة لفيضانات باكستان وسط حاجة ماسّة للمزيد من المساعدات الدولية

تناشد باكستان دول العالم من أجل المزيد من المساعدات الدولية، وسط فيضانات دمّرت البلاد، وهو ما دفع الناس إلى البحث عن أراضٍ أكثر ارتفاعًا وجفافًا.
وبلغ عدد من قضوا جراء الأمطار الموسمية 1033 شخصًا، منهم 119 شخصًا في الأربع وعشرين ساعة الماضية، وفقًا للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.
وقال مسؤولون: إن الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات استجابوا إلى نداء الكوارث، إلا أنه لا تزال هناك حاجة ماسّة إلى المزيد من المساعدات.
وأضافوا أن الحكومة الباكستانية تبذل قصارى جهدها لمساعدة الناس وسط تفاقم الكارثة الطبيعية الحالية التي تجتاح البلاد.
وقال سلمان صوفي المسؤول بوزارة الداخلية الباكستانية، لـ"بي بي سي": إن البلاد في حاجة ماسّة إلى الدعم الدولي.