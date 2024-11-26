سباق التسلح الروسي الأوكراني.. هل اقتربت الحرب من نقطة اللاعودة؟

وتشير البيانات الصادرة عن مصادر مستقلة وموثوقة إلى أن روسيا حققت تقدمًا غير مسبوق منذ بداية غزوها لأوكرانيا في عام 2022. فخلال الأسبوع الماضي، استولت القوات الروسية على ما يقارب 235 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الأوكرانية، وهو رقم قياسي لهذا العام. هذا التقدم السريع يثير التساؤلات حول الاستراتيجية الروسية ومدى فعالية تكتيكاتها العسكرية، وفقاً لـ"رويترز".