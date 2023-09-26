وفاة 10 أشخاص بالكوليرا وإدخال 162 حالة للمستشفيات في القضارف بالسودان

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنه تمّ الإبلاغ عن تفشي الكوليرا وحمّى الضنك في شرق السودان، حيث يحتمي آلاف الأشخاص مع احتدام القتال الدامي بين الأطراف العسكرية المتناحرة.