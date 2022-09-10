لقطتان إحداهما بالسعودية.. "تشارلز الثالث" بين ثقافة العرب وحوار الأديان

وفي السعودية أقام معرضًا مشتركًا للوحاته مع الأمير خالد الفيصل في عام 2001، وزار المناطق الأثرية في العلا، وارتدى الدقلة التقليدية، وشارك في رقص العرضة حاملًا السيف في مهرجان الجنادرية بالرياض عام 2014، ونُشرت له صور وهو يؤدّي رقصة بالسيف في عمان عام 2016 في أثناء زيارة حرص فيها على زيارة المتحف الوطني. كما قدم للإمارات نسخة إلكترونية لأقدم نسخ المصحف في العالم، وتوجد في جامعة برمنغهام، ويبلغ عمر هذه النسخة نحو 1370 عامًا.