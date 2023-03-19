قطر.. النائب العام يأمر بإحالة وزير المالية السابق وآخرين إلى محكمة الجنايات

أمر النائب العام في قطر، بإحالة وزير المالية السابق وآخرين إلى محكمة الجنايات.
وتفصيلًا قالت وكالة الأنباء القطرية اليوم: إلحاقًا بالبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 6 مايو 2021، بشأن القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير في التقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.
وأشارت النيابة العامة إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية.. وحيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم؛ فقد أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم، والتي تمثلت في: جرائم الرشوة، والاستيلاء على المال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، والإضرار بالمال العام، وغسل الأموال.