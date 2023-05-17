أوروبا تبدأ بتوثيق أضرار الغزو الروسي وستزوّد كييف بمقاتلات F16

بعد عامٍ على طرد روسيا من مجلس أوروبا، أطلق قادة الدول الـ46 الأعضاء في المنظمة "سجلاً للأضرار" الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، مع توافق بريطاني-هولندي على بناء "تحالف دولي" لمساعدة أوكرانيا في الاستحصال على طائرات مقاتلة من طراز إف- 16.
ويرأس القمة في ريكيافيك كلٌّ من: المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسَي الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والإيطالية جورجيا ميلوني، ويشارك فيها العشرات من القادة الأوروبيين.
ويسعى المجتمعون إلى إظهار وحدة صف في دعم أوكرانيا، في توقيتٍ تستكمل كييف استعداداتها لشن هجومٍ مضادٍ مرتقب.
ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ في مداخلةٍ عبر الفيديو في افتتاح الاجتماع، القارة العجوز، إلى الحفاظ على "وحدتها" لصون "الحرية".