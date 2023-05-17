أوروبا تبدأ بتوثيق أضرار الغزو الروسي وستزوّد كييف بمقاتلات F16

بعد عامٍ على طرد روسيا من مجلس أوروبا، أطلق قادة الدول الـ46 الأعضاء في المنظمة "سجلاً للأضرار" الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، مع توافق بريطاني-هولندي على بناء "تحالف دولي" لمساعدة أوكرانيا في الاستحصال على طائرات مقاتلة من طراز إف- 16.