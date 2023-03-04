قبل 20 شهراً من موعدها.. هؤلاء هم المرشحون المحتملون لسباق الرئاسة الأمريكية

لا يزال جزءٌ كبيرٌ من الحزب الجمهوري مؤيداً لترامب، لكن من الصعب تحديد حجم هذا الدعم، وتظهر استطلاعات الرأي أن دعمه بين الجمهوريين منتشرٌ في كل مكان، لكن من الواضح أنه ليس من المرشحين المحظورين ومن الممكن أن ينجح بالترشح.