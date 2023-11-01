"البديوي": مجزرة مخيم جباليا بغزة جريمةُ حرب بحق الأبرياء تستدعي تحركًا دوليًّا

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته الشديدة للاستهداف الإسرائيلي العسكري لمخيم جباليا في شمال قطاع غزة؛ منوهًا بأن مجزرة مخيم جباليا هي جريمة نكراء من جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء في قطاع غزة.
وقال إن هذه الجريمة البشعة النكراء، التي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء وإصابة آخرين؛ هي دلالة واضحة على التصعيد الإسرائيلي اللاإنساني واللاأخلاقي على الفلسطينيين؛ عادًّا ذلك انتهاكًا لأحكام القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وخاصة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023م.
وأفاد بأن هذه الاستهدافات تؤكد عدم احترام إسرائيل للمجتمع الدولي وقراراته الأممية؛ داعيًا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته وواجباته، لا سيما مجلس الأمن، بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري.