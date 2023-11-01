"البديوي": مجزرة مخيم جباليا بغزة جريمةُ حرب بحق الأبرياء تستدعي تحركًا دوليًّا

وقال إن هذه الجريمة البشعة النكراء، التي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء وإصابة آخرين؛ هي دلالة واضحة على التصعيد الإسرائيلي اللاإنساني واللاأخلاقي على الفلسطينيين؛ عادًّا ذلك انتهاكًا لأحكام القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وخاصة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023م.