تداعيات الحرب الأهلية تتواصل.. 316 وفاة بالكوليرا في السودان

أعلنت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس؛ الجمعة، أن الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب الأهلية في السودان تؤدي إلى تفاقم انتشار أمراضٍ، منها الكوليرا، حيث تسبّب المرض البكتيري في وفاة أكثر من 300 شخص.
وقالت "هاريس"؛ في اتصالٍ مع صحفيين: تمّ الإبلاغ عن 11327 حالة إصابة بالكوليرا و316 حالة وفاة، وحالات حمّى الضنك، والتهاب السحايا في ارتفاع أيضاً.
وأضافت: "نتوقع أن تكون الأعداد أكثر مما يتم الإبلاغ عنه".
وأطلقت منظمة الصحة العالمية، في وقتٍ سابقٍ، تحذيراً من زيادة مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في السودان، في خضم تدهور الأوضاع الإنسانية بالبلد الذي أنهكته المعارك منذ منتصف أبريل الماضي.
وعادة ما ينتشر الكوليرا وهو مرض بكتيري، عن طريق الماء الملوَّث.
وتتسبَّب الكوليرا في الإصابة بإسهالٍ وجفافٍ شديدٍ.