تداعيات الحرب الأهلية تتواصل.. 316 وفاة بالكوليرا في السودان

أعلنت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس؛ الجمعة، أن الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب الأهلية في السودان تؤدي إلى تفاقم انتشار أمراضٍ، منها الكوليرا، حيث تسبّب المرض البكتيري في وفاة أكثر من 300 شخص.