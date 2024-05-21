بعد انتقادات حملة بايدن.. "ترامب" يسحب مقطع فيديو يتضمن إشارة مرتبطة بالنازية

وقالت كارولين ليفيت، وهي متحدثة باسم حملة ترامب، في بيان إن الفيديو تم إنشاؤه بواسطة شخص خارج الحملة وشاركه أحد الموظفين الذي لم يلاحظ استخدام كلمة "الرايخ" قبل النشر.