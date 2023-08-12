الجيش الروسي على مشارف كوبيانسك الأوكرانية مجدّداً بعد أقلّ من سنة على طرده منها

أعلن الجيش الروسي أنه "عزّز" من جديد مواقعه في شمال شرق أوكرانيا، حيث دفع هجومه السلطات، الخميس، إلى إجلاء مدنيين، مؤكداً ضرب "مرتزقة أجانب" في جنوب أوكرانيا.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، إلى أنّ "الوحدات الهجومية التابعة للمجموعات القتالية "غرب واصلت عملياتها الهجومية في اتجاه كوبيانسك على جبهة عريضة، وعزّزت الوضع التكتيكي".
وعزّزت القوات الروسية مواقعها بالقرب من قريتي أولشانا وبيرتشوترافنيفي في منطقة خاركيف بشكل ملحوظ، بحسب المصدر نفسه.
وأمرت عشرات البلدات في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، الخميس، سكانها بالإخلاء في مواجهة تقدّم القوات الروسية. وطُرد الجيش الروسي من مدينة كوبيانسك ومحيطها بهجوم مضاد أوكراني خاطف في سبتمبر 2022، بعدما احتلها منذ بداية الغزو.
ومنذ بضعة أسابيع عاودت القوات الروسية هجومها في هذه المنطقة، معلنة السيطرة على أراضٍ باستمرار.
إلى ذلك، أعلن الجيش الروسي، الجمعة، أنه ضرب "مرتزقة أجانب" في زابوريجيا غداة ضربة استهدفت فندقاً وأسفرت عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 14 آخرين في المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف؛ "في منطقة مدينة زابوريجيا تم استهداف موقع مؤقت لنشر المرتزقة الأجانب".