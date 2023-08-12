الجيش الروسي على مشارف كوبيانسك الأوكرانية مجدّداً بعد أقلّ من سنة على طرده منها

وأمرت عشرات البلدات في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، الخميس، سكانها بالإخلاء في مواجهة تقدّم القوات الروسية. وطُرد الجيش الروسي من مدينة كوبيانسك ومحيطها بهجوم مضاد أوكراني خاطف في سبتمبر 2022، بعدما احتلها منذ بداية الغزو.