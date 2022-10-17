في يوم تنصيبه.. الرئيس العراقي: شعبنا ينتظر حكومة تلبي طموحاته في الأمن والخدمات

وفي كلمته خلال مراسم تسلّمه منصبه في قصر السلام في بغداد، قال "رشيد": "نضع نصب أعيننا ما ينتظره الشعب العراقي العزيز من الحكومة الجديدة، التي نأمل أن تتشكّل بسرعة وتكون قوية وكفؤة وموحدة لتلبي طموحات الشعب في الأمن والاستقرار والخدمات".