في يوم تنصيبه.. الرئيس العراقي: شعبنا ينتظر حكومة تلبي طموحاته في الأمن والخدمات

أعرب الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد، اليوم (الإثنين)، عن أمله بتشكيل حكومة جديدة بسرعة، تكون قوية وتلبي طموحات الشعب.
وفي كلمته خلال مراسم تسلّمه منصبه في قصر السلام في بغداد، قال "رشيد": "نضع نصب أعيننا ما ينتظره الشعب العراقي العزيز من الحكومة الجديدة، التي نأمل أن تتشكّل بسرعة وتكون قوية وكفؤة وموحدة لتلبي طموحات الشعب في الأمن والاستقرار والخدمات".
وذكر أنه سيسعى إلى إقامة علاقات متينة بين العراق ودول الجوار والمجتمع الدولي من أجل المصالح المشتركة، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وفور انتخابه، كلّف "رشيد"، محمد شياع السوداني (52 عاماً)، مرشح الإطار التنسيقي، بتشكيل حكومة جديدة، وأمام رئيس الحكومة المكلّف الجديد 30 يوماً منذ يوم تكليفه لطرح التشكيلة الحكومية الجديدة.